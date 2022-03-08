Ізоляція за агресію: Росія стала країною, проти якої в світі запроваджено найбільше санкцій

Проти РФ уже діють 5800 різних видів санкцій.
Росія, яка пішла війною проти України, захлинається в санкціях. Країни світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних видів обмежень проти РФ. Таким чином Росія стала країною номер один у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій.
Про це пише Bloomberg і називає ці заходи "фінансовою ядерною війною" проти РФ.
У Білому домі США зазначили, що РФ уже обігнала Іран і стала найпідсанкціонованішою країною у світі. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки МКІП.
Тим часом одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley спрогнозувала, що вже після 15 квітня на Росію чекає дефолт. Саме тоді РФ має перерахувати кошти власникам облігацій. Вона може це не зробити - як помста США та союзникам за запроваджені санкції, а також власне через запроваджені санкції, які обмежують перерахунок грошей.
Через війну Росії проти України в РФ зупиняють чи обмежують свій бізнес уже понад 200 компаній - міжнародні фінансові організації, банки, промислові гіганти, відомі бренди одягу, побутових товарів тощо.
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