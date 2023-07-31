Ізраїльський корабель першим "прорвав" зернову блокаду Росії та прямує до України – ЗМІ

Супроводжує цивільний корабель американський протикорабельний літак.
Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії та прямує до України. Його шлях проходить через Чорне море, супроводжують судно американський протикорабельний літак і безпілотник.
Про це пише оглядач "Urich" в огляді для "Мілітарного".
За даними оглядача, в ніч проти 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки, рушили в бік України. Походження цих суден – Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.
"І вже сьогодні Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом", – пише оглядач.
Супроводжують цивільний корабель американський протикорабельний літак P8, який дозаправляють у небі Румунії, та безпілотник Forte12 RQ-4.
"За Ams1 прямують ще чотири судна (плюс до тих – Sealock і Afer), які або стали, або стануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї", – йдеться в повідомленні оглядача.
Нагадаємо, російські загарбники погрожують суднам, які, на їхню думку, можуть прямувати до портів України, попри те, шо така навігація повністю відсутня.
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