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Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат

Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат

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Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат

Фото: ТСН.ua

Обмеження пропонують запровадити до завершення воєнного стану.

Кабінет Міністрів має намір на період воєнного стану обмежити виплати членам наглядових рад та керівництву держкомпаній і держбанків до 15 мінімальних зарплат (МЗП) виходячи з розміру МЗП, встановленого на 1 січня 2022 року (15 МЗП еквівалентно 97,5 тис. грн).  

Про повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядової ради під час війни. Відповідний проєкт рішення було відправлено вчора від Мінекономіки на Кабмін. Стосується воно і керівництва держкомпаній", - написав він.

Нагадаємо, Одеса втратила понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії. 

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