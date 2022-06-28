Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат

Обмеження пропонують запровадити до завершення воєнного стану.
Кабінет Міністрів має намір на період воєнного стану обмежити виплати членам наглядових рад та керівництву держкомпаній і держбанків до 15 мінімальних зарплат (МЗП) виходячи з розміру МЗП, встановленого на 1 січня 2022 року (15 МЗП еквівалентно 97,5 тис. грн).
Про повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Кабмін хоче обмежити виплати членам наглядової ради під час війни. Відповідний проєкт рішення було відправлено вчора від Мінекономіки на Кабмін. Стосується воно і керівництва держкомпаній", - написав він.
Нагадаємо, Одеса втратила понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії.
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