Кабмін хоче, щоб платники ЄСВ та єдиного податку звітували не щокварталу, а щомісяця

Метою прийняття акта є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням.
Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, який передбачає заміну з 1 січня 2022 року квартальної податкової звітності на місячну. Документ буде направлений до Верховної ради.
Таке рішення ухвалили на засіданні 29 вересня, повідомляє РБК-Україна.
"Метою прийняття акта є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням", - зазначається в пояснювальній записці до проекту
Проєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.
"Зміна податкового періоду подання податкового розрахунку (з квартального на місячний) збільшить витрати часу на подання щомісячної звітності", - йдеться в документі.
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