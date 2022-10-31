Кабмін підготував проєкт бюджету-2023: який "пріоритет №1" та де братимемо гроші

Шмигаль очікує на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді.

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання. В документі урядовці врахували пропозиції нардепів і очікують швидкого схвалення у Раді.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

ВВП та інфляція

Кабмін скоригував прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили від 30% до 28%.

Видатки

Бюджет-2023 запланували з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Уряд пропонує збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

Видатки складатимуть 2,6 трлн грн.

Кабмін збільшив обсяги видатків на виплати пенсій, ліквідацію наслідків збройної агресії РФ (будівництво, ремонти, купівля людям житла), наукову й науково-технічну діяльність, пільгові іпотечні кредити ВПО.

Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн.

Безпека й оборона

Шмигаль запевнив, що пріоритет №1 у бюджеті – безпека й оборона – залишається незмінним. На боротьбу з окупантами виділяють понад 1 трлн грн. Це більше 18% ВВП.

"Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", – зазначив прем'єр.

Дефіцит бюджету

За його словами, дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Його планують покривати за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Для цього потрібно залучити 38 млрд доларів. Шмигаль сподівається отримати необхідні кошти від ЄС, США, МВФ та інших донорів.

"Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", – переконаний він.

Україні не вистачає грошей: що відомо

У вересні дефіцит бюджету України становив 75 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит держбюджету 2023 року становитиме приблизно $38 млрд.

Лише від масштабних повітряних тривог впродовж кожного робочого дня Україна втрачає щонайменше 7,5 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік - загалом $62 млрд.

В уряді вважають, що рівень безробіття до кінця цього року становитиме 30%.