Кабмін продовжив дію кешбеку на пальне / © ТСН.ua

Кабінет міністрів подовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року через збереження високих цін та активне використання програми українцями.

Про це повідомили у Мінцифри і Мінекономіки.

Від 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 гривень на місяць.

В уряді переконані, що такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців.

Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Зазначається, що нарахування вже отримали понад 2 мільйони українців.

Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

У квітні максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць.

