Кабмін пропонує ВР додатково спрямувати на оборону понад 518 млрд грн: де візьмуть гроші

За словами прем'єра, додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію, з'явилися завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету на 537 млрд грн. Зокрема, понад 518 млрд грн пропонується додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ще на 19 млрд грн планують збільшити резервний фонд.

"Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", – наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію, завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", – підсумував прем'єр.

Нагадаємо, що США надають понад 10 мільярдів доларів на бюджетну підтримку уряду України та підтримку українців, які постраждали від нападів Росії.

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