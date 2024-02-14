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Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами

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Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами

Фото: Pexels

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків з західними кредиторами.

Відповідні рішення опубліковані на сайті уряду 14 лютого.

До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК.

Всі вони мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане повернути довіру західних партнерів до України.

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