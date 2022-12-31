Кабмін розірвав ще одну угоду з Росією через великі збитки

Фактично ця угода не діє з 2014 року

Кабінет міністрів України приняв рішення розірвати дипломатичні відносини з РФ у сфері водних відносин.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду 30 грудня.

В Уряді заявили, що фактично дія цього документу не працює вже з 2014 року, бо з того часу Україна та РФ не провели жодної спільної дії у транскордонних водних об'єктах. Також країні не обмінюються інформацією. У даній сфері.

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"Своїми діями Росія порушила норми Угоди про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів, намагалася сплюндрувати усе, що ми створювали у сфері водної політики протягом років незалежності України", - йдеться у заяві уряду.

У відомстві заявили, що у таких умовах будь-які цілі Угоди не життєздатні.

"Тепер ми знаходимося по різних берегах та будемо впроваджувати європейські принципи управління водними ресурсами без участі РФ. Це не буде просто. Адже ніколи не знаєш, який "подарунок" приготує сусід-вбивця", — сказано у заяві уряду.

Внаслідок російської агресії Україна вже зазнала збитків у водному секторі на 400 млн гривень, проте ця сума не є остаточною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України скорегував свій прогноз щодо падіння економіки на тлі війни у бік ще глибшого падіння.

Крім того, раніше повідомлялося, що річний прогноз падіння реального ВВП може становити до 35%.

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