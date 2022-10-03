Кабмін розширив коло осіб, які мають право на субсидію: хто зможе отримати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити перелік осіб, які мають право на житлові субсидії. Допомогу від держави зможуть отримати нові категорії громадян.
"Ці зміни внесли з урахуванням економічного та воєнного стану в країні", – йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів.
Хто зможе отримувати субсидії:
- Громадяни, які мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування.
- Громадяни, які входять до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану.
- Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася у період дії воєнного стану.
- Субсидію зможуть отримати також і внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи. Під час розрахунку розміру субсидії не враховуватимуть допомогу на проживання ВПО.
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