Кабмін скасував обов’язкове встановлення касових апаратів для підприємців у селі

Одна з причин — відсутність покриття швидкісним Інтернетом або його абсолютна відсутність в селах.

Уряд звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування касових апаратів. Відповідне рішення було ухвалене 23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО (касових апаратів - ред.) стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу", — каже Перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, використовувати касові апарати можуть не всі підприємці через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його абсолютну відсутність в селах. Внаслідок цього уряд вирішив підтримати таких підприємців, аби вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників.

Так, згідно з рішенням Уряду, від обов’язкового застосування касових апаратів звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, що становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, у Верховній Раді під час голосування провалили відтермінування обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів до 2023 року.

Читайте також: