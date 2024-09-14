Кабмін у 2025 році заморозить соцвиплати та зарплату, але виділить 1,5 млрд на телемарафон

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат.

Про це йдеться у проєкті № 12000.

У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. З 1 січня 2025 року її розмір становитиме:

8000 гривень на місяць;

48 гривень за годину.

У пояснювальній записці зазначено, що цей розмір забезпечує досягнутий рівень гарантій, враховуючи значне підвищення у 2024 році (на 16% порівняно з 2023 роком).

У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін. З 1 січня 2025 року він буде становити:

Для однієї особи на місяць — 2920 гривень;

Діти до 6 років — 2563 гривні;

Діти від 6 до 18 років — 3196 гривень;

Працездатні особи — 3028 гривень;

Працездатні особи (для суддів, працівників державних органів, податкових і митних органів) — 2102 гривні;

Працездатні особи (для прокурорів окружної прокуратури) — 2102 гривні;

Особи з втратою працездатності (мінімальна пенсія) — 2361 гривня;

Особи з втратою працездатності (доплата за проживання в радіоактивно забруднених зонах) — 1600 гривень.

Цей показник є основою для визначення державних соціальних гарантій у різних сферах.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що витрати на телеканал "Рада" скоротили з 198 млн грн у 2024 році до 78,2 млн грн у 2025 році. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн. Також національний кешбек виключили з бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вважають, що прожитковий мінімум недостатній для покриття потреб людини та пропонують його замінити базовою соціальною допомогою. Новий підхід передбачає, що розмір допомоги залежатиме від складу родини.

Тако експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомляв, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

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