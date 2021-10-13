Кабмін ухвалив стратегію розвитку "Ощадбанку": кількість відділень скоротять

"Ощадбанк" буде прагнути досягти прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 млрд грн.

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегію розвитку "Ощадбанку" на 2021 – 2024 роки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Стратегією передбачено продовження його функціонування як провідного універсального банку України, насамперед, окреслено такі основні складові:

бізнес-модель: універсальний банк, що зміцнює свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігає провідні позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки державних підприємств;

універсальний банк, що зміцнює свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігає провідні позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки державних підприємств; операційна модель: розвинута лінійка цифрових продуктів, включаючи галузеві продукти, що будуть надаватись через цифрові канали та автоматизовані процеси;

розвинута лінійка цифрових продуктів, включаючи галузеві продукти, що будуть надаватись через цифрові канали та автоматизовані процеси; фінансова стійкість: операційна ефективність та сталий рівень прибутковості "Ощадбанку".

Зазначається, що "Ощадбанк" буде прагнути досягти прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 млрд грн, доходності на капітал – близько 15% та співвідношення витрат до доходів – менше 65%.

Завдяки ефективному управлінню непрацюючими активами "Ощадбанк" урегулює рівень непрацюючих активів та послідовно скоротить їх частку до 10%.

Крім того, стратегією визначено зменшення "Ощадбанком" рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій.

Також діджиталізація "Ощадбанку" до 2024 року включає в себе завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів.

Окрім того, передбачається приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу "Ощадбанку".

Нагадаємо:

Від 30 вересня "Ощадбанк" почав блокувати рахунки тих клієнтів, які не користуються своїми картками. Банк переводить їх у неактивний режим і закриває. Після цього вже самі клієнти будуть платити "Ощаду" за зберігання грошей на рахунках. Для банку утримувати "сплячі" рахунки невигідно. Якщо у вас залишилася картка, якою ви не користуєтеся - закрийте її.

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