Кабмін виділив для Нацгвардії та Держприкордонслужби понад 1 млрд гривень

Кабмін виділив для Нацгвардії та Держприкордонслужби понад 1 млрд гривень

Нацгвардія отримає 729 млн гривень, а Держприкордонслужба — майже 272 млн гривень.

Уряд виділив з держбюджету понад 1 млрд гривень для Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Про це повідомляє МВС України.

Кабінет Міністрів 29 березня своїм розпорядженням виділив Міністерству внутрішніх справ України з резервного фонду держбюджету понад 1 млрд гривень. Кошти будуть направлені для Державної прикордонної служби України та Національної гвардії.

Згідно з документом, за програмами з забезпечення виконання завдань, функцій та підготовки кадрів Державна прикордонна служба України отримає 271,9 млн гривень, а Національна гвардія України - 729 млн гривень.

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