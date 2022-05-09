Кабмін виділив понад 43 млн гривень на утримання російських полонених

Уряд виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на утримання військовополонених з РФ.

Кабінет міністрів України виділив 43,7 млн гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 7 травня 2022 р. № 352-р.

Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

"Міністерству юстиції подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів.

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