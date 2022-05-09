Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кабмін виділив понад 43 млн гривень на утримання російських полонених

Дата публікації
Перегляди
781
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кабмін виділив понад 43 млн гривень на утримання російських полонених

СБУ

Уряд виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на утримання військовополонених з РФ.

Кабінет міністрів України виділив 43,7 млн гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 7 травня 2022 р. № 352-р.  

Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

"Міністерству юстиції подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів.

Читайте також:

Зеленський записав звернення з Хрещатика у День перемоги над нацизмом

Зеленський записав звернення з Хрещатика у День перемоги над нацизмом
Наступна публікація