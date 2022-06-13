Кабмін заборонив експорт газу українського видобутку, мазуту і деяких видів вугілля

Таке рішення ухвалили задля гарантування енергетичної безпеки держави в умовах війни.
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.
Про це йдеться у постанові уряду № 666
Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти.
Зокрема, нульові квоти встановлені на:
- природний газ українського походження;
- рідке паливо (мазут);
- вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива; отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля).
Раніше Володимир Зеленський заявив про підготовку до опалювального сезону і попередив українців, що їх очікує "найскладніша зима за всі роки незалежності".
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