Кабмін заборонив експорт газу українського видобутку, мазуту і деяких видів вугілля

Таке рішення ухвалили задля гарантування енергетичної безпеки держави в умовах війни.

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Про це йдеться у постанові уряду № 666

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти.

Зокрема, нульові квоти встановлені на:

природний газ українського походження;

рідке паливо (мазут);

вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива; отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля).

Раніше Володимир Зеленський заявив про підготовку до опалювального сезону і попередив українців, що їх очікує "найскладніша зима за всі роки незалежності".

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