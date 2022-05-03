Кабмін запускає сайт для збору коштів у світі на підтримку України

Кожна людина у світі невдовзі зможе зробити пожертву й допомогти Україні боротися за свою свободу.
Кабінет міністрів запускає спеціальну платформу для збору коштів у світі на підтримку України в межах глобального проєкту United24.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Невдовзі буде запущено u24.gov.ua — платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі", — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, створення платформи продемонструє максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів. Про використання коштів регулярно звітуватиме Нацбанк і всі міністерства. Своєю чергою компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме ці звіти.
Шмигаль планує, що кошти витрачатимуть за трьома напрямками:
- оборона та розмінування;
- гуманітарна та медична допомога;
- відбудова України, зокрема відновлення об’єктів критичної інфраструктури, доріг, мостів і т.п.
Раніше Володимир Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.
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