Кабмін запускає сайт для збору коштів у світі на підтримку України

Кабмін запускає сайт для збору коштів у світі на підтримку України

Кожна людина у світі невдовзі зможе зробити пожертву й допомогти Україні боротися за свою свободу.

Кабінет міністрів запускає спеціальну платформу для збору коштів у світі на підтримку України в межах глобального проєкту United24.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Невдовзі буде запущено u24.gov.ua — платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі", — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, створення платформи продемонструє максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів. Про використання коштів регулярно звітуватиме Нацбанк і всі міністерства. Своєю чергою компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме ці звіти.

Шмигаль планує, що кошти витрачатимуть за трьома напрямками: