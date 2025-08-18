Кабмін змінив правила базової соцдопомоги: що чекає на родини

Гроші

Уряд України вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з виплати базової соціальної допомоги. Відтепер багатодітні родини отримуватимуть кошти «за технічної можливості», а розподіл виплат можна буде здійснювати між повнолітніми членами сім’ї за їхнім бажанням.

Відповідна постанова уряду №986 була ухвалена 13 серпня 2025 року.

Серед ключових нововведень — уточнення порядку виплат для багатодітних сімей. Відтепер допомога на дітей у таких родинах здійснюватиметься «за технічної можливості». Крім того, за згодою отримувачів, виплати, призначені на сім’ю, можуть розподілятися рівними частинами між усіма повнолітніми членами домогосподарства.

Базова соціальна допомога охоплюватиме дітей до 18 років, а також молодь віком до 23 років, якщо вони навчаються на денній або дуальній формі. Водночас навіть одинока особа в межах цього проєкту розглядається як сім’я.

Призначення виплат здійснюватиметься автоматично через Єдину інформаційну систему соціальної сфери та мобільний застосунок «Дія». Якщо ж інформація про отримувача відсутня у державних реєстрах, передбачена можливість подати паперову заяву.

Для визначення розміру допомоги будуть використовуватися дані з 13 державних реєстрів — серед них база Державної міграційної служби, податкові та майнові реєстри, освітні дані, відомості про внутрішньо переміщених осіб і Державний реєстр актів цивільного стану.

Згода на розмір допомоги від кожного повнолітнього члена сім’ї підтверджуватиметься за допомогою електронного підпису у «Дії». Водночас строк між поданням заяви про намір отримати допомогу та фактичним зверненням на її призначення не повинен перевищувати 10 днів.

Оновлений порядок також деталізує правила використання банківських рахунків для зарахування коштів, операцій з валютою та можливість рівномірного розподілу виплат через «Дію».

Експериментальний проєкт

Раніше уряд затвердив запуск експерименту з базової соціальної допомоги, розрахунок якої здійснюється з огляду на базову величину в 4500 гривень.

Реалізація відбуватиметься у два етапи:

від 1 липня 2025 року право на допомогу отримали громадяни, які вже користуються певними видами державної підтримки — зокрема, малозабезпечені родини, одинокі матері, багатодітні сім’ї та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або місце перебування яких невідоме;

від 1 жовтня 2025 року коло учасників розшириться, і допомога стане доступною для інших родин та осіб, що відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.

Таким чином, уряд не лише подовжив реалізацію пілотного проєкту, а й удосконалив його технічні та організаційні механізми, аби забезпечити більш гнучку систему виплат та врахувати індивідуальні потреби сімей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Тепер українці, які належать до найбільш вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу від держави.