Кацуба розповів, чому варто інвестувати у сільськогосподарську землю

Середня ціна гектара землі може коливатися від 1,500 до 3,000 доларів за гектар, зі сходу на захід.

Підприємець Олександр Кацуба у своїй колонці розповів, чому 2024 року всім інвесторам - незважаючи на війну - потрібно звернути увагу на українську землю

Земля — найцінніший природний ресурс, який має Україна, нагадує експерт. Це ресурс, який збереже цінність завжди й буде надзвичайно важливим для світу і Європи у наступні десятиліття. Тому інвестиції в землю залишаються ідеальним інструментом середньострокового та довгострокового інвестування.

З 1 січня 2024 року ринок землі відкрився також і для юридичних осіб, нагадує Кацуба. Тому можливості інвестування для середнього та великого бізнесу значно розширилися. При цьому ціна землі в Україні все ще нижче ніж в більшості країн Євросоюзу (при часто вищій якості), тому довгостроково це гарне вкладення грошей.

Підприємець попереджає, що з інвестиціями в землю почекати значного прибутку доведеться 5-10 років, але земля ніколи не втратить цінності. Зі зрозумілих причин найбільшу цінність зараз має земля у Центральній та Західній Україні. Середня ціна гектара землі може коливатися від 1,500 до 3,000 доларів за гектар, зі сходу на захід.

Як на землі заробляють? Два основні джерела доходу — здача землі в оренду і маржа від перепродажу землі, коли вона подорожчає. А це, враховуючи, що всі війни закінчуються, неминуче станеться. Особливо коли Україна наблизиться до вступу до ЄС, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.