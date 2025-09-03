У Калуші під час нічної атаки в укритті народилися двоє малюків (фото)

У бомбосховищі народилось двоє дітей

У ніч проти 3 вересня, коли Україна потерпала від чергового російського обстрілу, у Калуському пологовому будинку сталося справжнє диво. Двоє немовлят з’явилися на світ безпосередньо в бомбосховищі, куди пацієнток евакуювали через повітряну тривогу.

Про це розповіла завідувачка пологового будинку Леся Григорів у соцмережі Facebook.

За її словами, персонал оперативно перевів до укриття всіх, хто перебував у закладі: від жінок з ускладненою вагітністю до матусь з новонародженими. Ця евакуація, що тривала близько п’яти годин, дозволила забезпечити безпеку та безперервний медичний догляд.

Саме в цих екстремальних умовах лікарі прийняли пологи у двох жінок. На світ з’явилися здорові:

Вероніка — у родини Матрофайло з села Голинь (вага 3330 г, зріст 50 см).

Давид — у родини Дранчуків із Калуша (вага 3470 г, зріст 50 см).

