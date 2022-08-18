Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону

Україна готується до початку опалювального сезону, і допомагають у цьому, зокрема й країни-партнери.

Канада надасть країні 450 мільйонів канадських доларів, а це майже 13 мільярдів гривень, на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.



"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякуємо прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, віцепрем'єр-міністерці - міністерці фінансів Канади Христі Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу та демократію", - йдеться у повіломленні керівника Кабміну.

Як повідомлялося, у межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів - це близько 320 млн американських доларів.

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