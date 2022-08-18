Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону

Дата публікації
Перегляди
60
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону

Фото: brovary.net.ua

Україна готується до початку опалювального сезону, і допомагають у цьому, зокрема й країни-партнери.

Канада надасть країні 450 мільйонів канадських доларів, а це майже 13 мільярдів гривень, на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.
 
"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякуємо прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, віцепрем'єр-міністерці - міністерці фінансів Канади Христі Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу та демократію", - йдеться у повіломленні керівника Кабміну.

Як повідомлялося, у межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів - це близько 320 млн американських доларів.

Читайте також:

Не переплачуйте за опалення - утеплюйте будинки: як це зробити

Не переплачуйте за опалення - утеплюйте будинки: як це зробити
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація