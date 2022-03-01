Канада не пускатиме до своїх портів російські кораблі та відправить Україні допомогу на 100 млн доларів

Канада не пускатиме до своїх портів російські кораблі та відправить Україні допомогу на 100 млн доларів

Канада допоможе Україні.

Канада заборонить російським кораблям заходити до своїх портів та внутрішніх вод. Також ця держава виділить Україні 100 млн доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомив канадський міністр оборони Харджіт Саджан, пише CTV.

Кошти з гуманітарної допомоги Канади витратять, щоб задовольнити нагальні потреби на місцях в Україні та сусідніх країнах, куди втекли українські біженці.

Міністр транспорту Канади Омар Альгабра додав, що Канада забороняє заходити до канадських портів і внутрішніх вод російським або зареєстрованим у Росії кораблям і рибальським судам.