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Канада не пускатиме до своїх портів російські кораблі та відправить Україні допомогу на 100 млн доларів

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Канада не пускатиме до своїх портів російські кораблі та відправить Україні допомогу на 100 млн доларів

pixabay.com

Канада допоможе Україні.

Канада заборонить російським кораблям заходити до своїх портів та внутрішніх вод. Також ця держава виділить Україні 100 млн доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомив канадський міністр оборони Харджіт Саджан, пише CTV. 

Кошти з гуманітарної допомоги Канади витратять, щоб задовольнити нагальні потреби на місцях в Україні та сусідніх країнах, куди втекли українські біженці.

Міністр транспорту Канади Омар Альгабра додав, що Канада забороняє заходити до канадських портів і внутрішніх вод російським або зареєстрованим у Росії кораблям і рибальським судам.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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