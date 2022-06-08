Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні

Канада через війну в Україні запровадила новий пакет санкцій проти держави-агресорки.
Там заборонили рекламним агентствам та агентствам зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії.
Про це повідомляє Global News.
Канадським піар-агентствам заборонили надавати послуги, зокрема інжинірингові та бухгалтерські, нафтогазовій та хімічній промисловості Росії. 28 типам канадських консультантів заборонять працювати на державу-агресорку.
"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - пояснила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.
Нагадаємо, Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії.
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