Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні

Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні

Канада через війну в Україні запровадила новий пакет санкцій проти держави-агресорки.

Там заборонили рекламним агентствам та агентствам зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії.

Про це повідомляє Global News.

Канадським піар-агентствам заборонили надавати послуги, зокрема інжинірингові та бухгалтерські, нафтогазовій та хімічній промисловості Росії. 28 типам канадських консультантів заборонять працювати на державу-агресорку.

"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - пояснила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії.

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