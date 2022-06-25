Канада зможе спрямувати конфісковані активи РФ на відбудову України: відома сума

Згідно з інформацією Канадської поліції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 9 червня, Канада заблокувала активів та угод, пов'язаних з російськими діячами, які підпадають під санкції, на суму 310 мільйонів доларів.

Канада затвердила законодавство, яке дозволяє уряду конфіскувати підсанкційні російські активи а також продавати їх із подальшим спрямуванням надходжень від такого продажу на допомогу Україні. Відповідне рішення прийняв канадський Сенат у четвер.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

Згідно з новим законом про бюджет, Канада може спрямовувати надходження від продажу конфіскованих активів "на компенсацію жертвам значних порушень міжнародного миру та безпеки, значних та систематичних порушень прав людини та значної корупції".

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд напередодні прийняття закону заявила: "Дуже важливо знайти кошти на відбудову України, і я не бачу кращого джерела таких коштів, ніж конфісковані російські активи".

Згідно з інформацією Канадської поліції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 9 червня, Канада заблокувала активів та угод, пов'язаних з російськими діячами, які підпадають під санкції, на суму 310 мільйонів доларів.

Канада, як і інші країни, запровадила низку санкцій проти Росії, через її агресію в Україні. Вона також надає Україні економічну, гуманітарну та безпекову допомогу.

Багато західних країн заморозили російські державні активи в рамках санкцій, включаючи приблизно 300 млрд доларів російських резервів. Щодо конфіскації таких активів, країни мають різний підхід. Міністр фінансів США Дженет Єллен заявила минулого місяця, що конфіскація не відповідатиме американському законодавству.

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