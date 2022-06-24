Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам та зближенню з Євросоюзом - Шмигаль

Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам та зближенню з Євросоюзом - Шмигаль

Україна подолала довгий шлях трансформації до європейської країни з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини.

Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Статус кандидата – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким ми інтегрувалися в економіку ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці, транспортній сфері", - сказав він.

За його словами, відносини з ЄС наразі переходять від політики сусідства до політики розширення.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Денис Шмигаль розповів про візит української делегації до США та результати перемовин із партнерами

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