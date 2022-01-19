Капіталізація ринку акцій Росії станом на 19 січня знизилася на 4,81%

Капіталізація ринку акцій Росії станом на 19 січня знизилася на 4,81%

Лідерами ринкової вартості є "Газпром", "Роснефть" та "Сбербанк".

Капіталізація російського ринку акцій, обчислена на основі середньозважених цін за підсумками торгів у середу на "Московській біржі" склала 57 610 трильйонів рублів (близько 754 703 млрд доларів), що на 4,81% менше попереднього дня.

Про це пише російський Інтерфакс.

Повідомляється, що, порівняно із закриттям попереднього торгового дня, капіталізація знизилася на 2910,838 млрд рублів (понад 38 млрд доларів), або на 4,81%.

Лідерами ринкової вартості є "Газпром" (7 315 трлн рублів або майже 95 млрд доларів), "Роснефть" (5 914 трлн рублів або майже 77,5 млрд доларів), "Сбербанк" (5 393 трлн рублів або близько 70,6 млрд доларів).

Станом на 30 грудня 2021 капіталізація становила 62,818 трлн рублів (понад 822 млрд доларів), тобто з початку року показник знизився на 8,29%.

Нагадаємо, депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

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