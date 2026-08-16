Капуста дорожчає рекордними темпами: скільки коштує кілограм і чому зросли ціни

В Україні дорожчає капуста

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В Україні стрімко почала дорожчати білокачанна капуста свіжого врожаю. Вона вже продається дорожче, ніж торік. Цього тижня на ринку сформувався сильний дефіцит капусти. Фермери кажуть, що через аномальну спеку капуста дозріває значно повільніше.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

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Білокачанна капуста почала дорожчати

Оскільки через спеку капуста почала повільніше дозрівати, обсяги постачань продукту на ринки помітно знизилися. Наразі українські господарства відвантажують якісну капусту по 15–22 грн/кг.

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Це в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Хоча ще тиждень тому цінники не перетинали позначку в 18 грн/кг.

Додатковим фактором здорожчання білокачанної капусти стали шкідники і хвороби на полях. Якість значної частини врожаю погіршилася, тому аграрії підняли ціни на капусту товарного виду та хорошої якості.

Експерти ринку пояснюють різкий стрибок ціни тим, що продаж ранніх сортів капусти вже добігає кінця. Поки що пізні сорти масово не вийшли на ринки.

Оскільки попит серед покупців залишається високим, брак пропозиції штовхає цінники вгору.Зараз капуста в Україні коштує в середньому на 59% дорожче, ніж у цей же період торік.

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Якщо високий попит на капусту збережеться, виробники й надалі підвищуватимуть ціну.

В Україні різко дешевшає морква

Нагадаємо, в Україні вже другий тиждень поспіль знижуються оптові ціни на моркву. За даними аналітиків EastFruit, наразі фермери відвантажують продукцію в діапазоні 18–26 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною падіння цін є надлишок товару на ринку: збір урожаю триває майже в усіх регіонах країни, через що пропозиція зростає щодня.

На тлі кволого попиту та відсутності великих закупівель з боку покупців аграрії змушені робити знижки. Попри зниження, поточна вартість моркви в середньому все ще вдвічі вища за минулорічну.

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