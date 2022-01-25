Карантин і закриті ресторани: у світі зріс попит на ігристі вина

Карантин і закриті ресторани: у світі зріс попит на ігристі вина

Франція наростила експорт напою.

Незважаючи на пандемію та закриті ресторани й бари, у світі збільшився попит на ігристі вина.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зокрема, французькі винороби повідомили, що в країні зафіксували рекордну кількість експорту. Протягом 2021 року з Франції вивезли на продаж 180 мільйонів пляшок - це на 38% більше, ніж у попередній період.

Головними країнами, куди експортували шампанське, залишаються Сполучені Штати Америки та Велика Британія.

Як повідомлялося, протягом минулого року на 44% збільшився імпорт ігристих вин до України. Він становить 54,7 млн доларів. Збільшення ввезення ігристих вин з-за кордону пов'язують з тим, що виробництво українських вин 2021-го скоротилося на 2%, а за останні п'ять років - на 39%. Крім того, змінюються смакові уподобання українців.

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