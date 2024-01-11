Картопля дорожчатиме: чому не варто чекати на дешевий овоч в Україні

Ціни на картоплю в Україні, які на початку 2024 року підскочили до 15-20 гривень за кілограм, зростатимуть до кінця весни.

Про це "РБК-Україна" повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопко.

Так, за словами експерта, вартість картоплі на оптовому ринку протягом останнього місяця зросла на 72%. А українські супермаркети продають овоч по 24 гривні за кілограм.

"Основною причиною зростання є те, що більша частина продукції в господарствах населення вже реалізована. Не всі мають сховища для зберігання картоплі, тому оптові поставки дещо обмежилися", — сказав Гопка.

Він також пояснив, що через сильні морози існують побоювання щодо того, що картопля зіпсується, тому виробникам доведеться витрачати більше на її зберігання.

Раніше стало відомо, що у перші дні 2024 року вартість картоплі на українському ринку в середньому на 11% вища, ніж наприкінці 2023 року.

Водночас фермери головною причиною погіршення якості картоплі називають несприятливі погодні умови під час збирання врожаю: тривалі дощі негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовували 2023 року, був не найкращої якості.

За даними Держстату, у грудні 2023 року середні ціни на продукти харчування були вищими на 4%, ніж у грудні 2022-го.

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