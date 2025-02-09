Картопля не здешевшає: до яких цін українцям доведеться звикати

Високі ціни на картоплю в Україні зберігатимуться щонайменше до нового врожаю, а можливо, й довше.

Про це повідомляє EastFruit.

Нинішня вартість картоплі відповідає цінам на імпортний продукт з Нідерландів, Польщі та Литви, які готові постачати якісну картоплю на український ринок.

Цей дефіцит зумовлений неврожаєм насіннєвої картоплі в Нідерландах 2023 року, що ускладнило імпорт високоякісного насіння в Україну. Ситуацію погіршили і несприятливі погодні умови під час збору врожаю 2024 року.

Додатковими факторами, що впливають на ціну, є здорожчання засобів захисту рослин, добрив, людської праці та електроенергії протягом останніх років.

Раніше повідомлялося, що ціна на тепличні огірки в Україні знову зросла через активізацію попиту на цю продукцію через раніше низьку пропозицію кілька тижнів тому.

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