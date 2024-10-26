Картопля по 50 гривень: у Мінагрополітики пояснили, що буде з цінами

Цьогорічний врожай картоплі зменшився на 18% через посуху.

Міністерство аграрної політики та продовольства України спростовує можливість здорожчання картоплі до 50 гривень за кілограм.

Про це повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький, пише "Укрінформ".

З його слів, поточні ціни тримаються на рівні 20 грн/кг на оптовому ринку та 30 грн/кг у роздрібній торгівлі протягом останніх двох тижнів. Ці показники вже покривають собівартість виробництва та дозволяють здійснювати імпортні операції.

"Незважаючи на те, що цьогорічний врожай картоплі зменшився на 18% через посуху, що становить близько 4 млн тонн, підстав для значного подорожчання немає", - запевнив Висоцький.

Щодо імпорту, заступник міністра зазначив, що Україна завозить незначні обсяги картоплі порівняно з внутрішнім виробництвом.

"Кількох десятків тисяч тонн імпортованої продукції достатньо для стабілізації цінової ситуації на ринку", - пояснив він.

Водночас Висоцький попередив, що навесні можливе помірне зростання цін приблизно на 15% через додаткові витрати на зберігання продукції.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Наразі вартість овоча досягнула 20-30 грн/кг залежно від сорту і якості.

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