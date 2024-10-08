Картопля в Україні незабаром суттєво подорожчає: аналітик назвав причини та очікувану ціну

Зимові ціни на картоплю в Україні ймовірно підскочать до 50-55 гривень за кілограм.

Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Гопки, зараз на гуртовому ринку середня ціна картоплі становить 19-22 грн, а в супермаркетах – 30-35 грн за кілограм. Висока ціна насамперед зумовлена літньою посухою, через що аграріям у деяких регіонах країни не вдалося повноцінно зібрати врожай. Водночас на українців чекає підвищення податків, "тому якогось суттєвого зниження цін, на жаль, не буде".

Аналітик додав, що у жовтні зазвичай на ринку є максимальна пропозиція картоплі, що відповідно призводить до сезонного падіння цін. Але цього року ситуація нетипова – в деяких регіонах зараз картоплю навіть ще намагаються дозбирувати, і це не другий врожай у сезоні, а перший, який не змогли вчасно зібрати через надто твердий ґрунт.

"Загалом це стосується більше Центральної і Східної України. Можливо на Західній не було дуже великих таких проблем, тому що там трохи інший клімат. Але в загальній картині ще фіксується те, що картопля в невеликих обсягах, але ще збирається, і це вплинуло на ціну. Але навіть якщо ми зберемо цю картоплю, то я не впевнений, що ціна дуже сильно знизиться. Тому що ми входимо в той період, коли нас очікує історичне підвищення податків, плюс дорожчає пальне, що вплине на логістику, перевезення до кінцевого споживача, тощо. Тому якогось суттєвого зниження цін, на жаль, не буде", – пояснив Гопка.

Він зауважив, що ціни на картоплю у наступні місяці, скоріш за все, тільки збільшуватимуться, адже врожай потребує додаткових витрат під час зберігання.

"Найімовірніше, що в квітні переважна більшість продукції, яка буде на поличках, це буде імпортна продукція… Для кінцевого споживача з усіма націнками, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до ціни 50-55 грн за кілограм, це точно. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн", – спрогнозував аналітик.

На думку Максима Гопки, імпорт картоплі з Єгипту та ЄС навряд чи сприятиме стриманню зростання цін на картоплю взимку.

"Треба розуміти, що в нас є додаткові витрати на логістику і тимчасове зберігання. Плюс націнка, яка присутня безпосередньо в імпортерів. Тому в комплексі все це можливо не дасть далі збільшуватись ціні, але й не зламає і не дасть їй знизитись", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні прискорилась. Девальвація гривні та підвищення акцизів штовхають ціни догори, але помірно.

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