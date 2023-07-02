"Касир не має права відмовити": голова НБУ пояснив, які долари зобов'язані приймати обмінники та банки

Обмінники та банки зобов'язані приймати усі долари США. Навіть такі, що випущені ще 1914 року. У разі відмови в обміні чи за пропозицію сплатити додаткову комісію – фінансові установи позбавлятимуть ліцензій.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Тепер касир у відділенні банку, в обмінному пункті не має права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви даєте для обміну, пройшла лічильник і детектор. Все, крапка. Я хочу, щоб почули це всі – і валютообмінники і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють, намагаючись пред'явити якийсь наказ або пояснюючи щось – ви завжди можете оскаржити ці дії безпосередньому керівництву у цьому відділенні банку. І обов'язково це зробіть", - наголосив керівник НБУ.

Нагадаємо, в Україні деякі обмінники почали брати за "старі" долари комісію 20%.

ТСН.ua писав, якого року випуску долари дійсні в Україні, чому виникає сумнів у "старих" банкнотах.

У НБУ також пояснили, чи може касир "на око" оцінювати стан банкнот.

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