Касири не просто так запитують про чек: юристка розкрила справжню причину

Чек / © pexels.com

Реклама

Касири запитують про чек через вимоги закону про касові апарати (РРО). Магазин у будь-якому разі зобов’язаний провести покупку через систему та передати дані до податкової, а питання на касі — це просто нагадування для клієнта.

Про це адвокатка Ольга Брус розповіла для УНІАН.

За словами юристки, роздрукувати або сформувати чек магазин зобов’язаний у будь-якому випадку, оскільки це є фіксацією самої покупки. Натомість забирати його чи ні — це вже особистий вибір покупця.

Реклама

«Це потрібно для обліку операцій і контролю оподаткування. Видача фіскального чека є обов’язковою вимогою, і за її невиконання передбачена відповідальність для продавця або касира», — зазначила Ольга Брус.

Для самого покупця наявність чека є головною гарантією безпеки. Відповідно до закону про захист прав споживачів, лише цей документ дозволяє без перешкод обміняти чи повернути товар, здати річ на гарантійний ремонт або довести факт купівлі у разі претензій до якості.

Якщо покупець розрахувався карткою, то у разі втрати чека операцію можна підтвердити банківською випискою. Якщо ж оплата здійснювалася готівкою, довести факт покупки в конкретному магазині без паперового документа буде надзвичайно складно.

За ігнорування правил видачі чеків для бізнесу передбачені жорсткі фінансові санкції:

Реклама

Перше порушення: штраф у розмірі 100% від вартості проданого без чека товару.

Повторне порушення: сума стягнення зростає до 150% від вартості товару.

Наприклад, якщо товар коштував 1 000 гривень і чек не видали, магазин оштрафують на 1 000 гривень. Наступне таке порушення коштуватиме закладу вже 1 500 гривень.

Водночас після запуску програмних РРО друкувати саме паперовий документ більше не обов’язково. Продавці мають право надати покупцеві електронний аналог — наприклад, показати екран із QR-кодом або надіслати повідомлення на телефон.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні та за кордоном продовжують діяти обмеження на зняття готівки. Ці ліміти потрібні, щоб люди не знімали масово гроші, в банкоматах завжди вистачало купюр, а банківська система працювала без збоїв.

Новини партнерів