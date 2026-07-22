Катастрофа для Путіна: аналітик оцінив збитки від ударів по "російському Amazon"

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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Знищення українськими безпілотниками двох великих логістичних центрів Wildberries поблизу Москви може стати однією з найболючіших економічних втрат для Росії за весь час повномасштабної війни.

Таку оцінку оприлюднив аналітик та OSINT-дослідник ChrisO_wiki у соцмережі X.

За його словами, реальні наслідки ударів значно перевищать заявлені втрати товарів на 1,2 млрд доларів.

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«Знищення українськими дронами двох величезних складів Wildberries під Москвою — це колосальна катастрофа для російської економіки, яка завдасть набагато більшої шкоди, ніж заявлені 1,2 мільярда доларів втраченого товару», — зазначив дослідник.

Чому Wildberries називають «російським Amazon»

ChrisO_wiki наголошує, що Wildberries давно перетворилася на одну з ключових компаній російської економіки. Платформа є найбільшим оператором електронної комерції та найбільшим ритейлером країни, а разом із Ozon, за прогнозами, контролюватиме близько 77% російського ринку онлайн-торгівлі до кінця 2026 року.

«Wildberries часто називають „російським Amazon“, але її роль у російській економіці набагато домінантніша, ніж роль Amazon у західних економіках», — підкреслив він.

За оцінкою аналітика, компанія обробляє близько 4,5 млн замовлень щодня, обслуговує десятки мільйонів покупців та забезпечує роботою понад мільйон продавців і тисячі логістичних підприємств.

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Удар у серце російської логістики

За даними дослідника, під час атак було виведено з ладу сотні тисяч квадратних метрів складських площ. Лише в Електросталі Wildberries могла втратити близько 350 тисяч квадратних метрів логістичних потужностей, що становить до 15% усього складського фонду компанії. Додаткових втрат завдав удар по логістичному хабу в Подольську.

«Українські атаки дронів вдарили в самісіньке серце успіху компанії — її величезні склади», — зазначає ChrisO_wiki.

На його думку, це призведе до втрати сотень мільйонів одиниць товарів, банкрутства частини продавців, скорочення податкових надходжень і тривалих перебоїв у роботі логістичної мережі.

Наслідки можуть відчути на фронті

Аналітик звертає увагу, що Wildberries та Ozon стали важливими каналами постачання товарів подвійного призначення та цивільного спорядження для російських військових.

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«Удари по Wildberries не покладуть край війні — але вони ускладнять Росії ведення бойових дій і майже напевно посилять суспільне невдоволення», — підсумував ChrisO_wiki.

Він прогнозує, що росіяни також зіткнуться із затримками доставки, дефіцитом окремих товарів та зростанням цін, тоді як відновлення зруйнованої логістичної інфраструктури може тривати багато місяців.

Нагадаємо, українські атаки на склади Wildberries у Росії завдають нищівних ударів по війських потребах і логістиці ворожої армії.

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