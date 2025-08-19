Кава арабіка подорожчала до максимуму за два місяці: у чому причина

Кава / © Pixabay

Реклама

Ф’ючерси на каву арабіка у Нью-Йорку піднялися до максимуму за останні два місяці. Причина — хвилі холоду та легкі заморозки в Бразилії, які можуть негативно вплинути на врожай у найбільшій країні-виробнику.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Аналітик McDougall Global View Майкл МакДуґалл зазначив, що на ринку зростає занепокоєння: цьогорічне виробництво кави у Бразилії може виявитися меншим від прогнозованого. «Йдеться не лише про нинішній урожай. Вплив холодів може позначитися і на сезоні 2026 року, адже вже зараз фіксується ранній стрес для квітучих дерев», — пояснив він.

Реклама

Найактивніший контракт у вівторок зріс на 2,6%, продовживши п’ятиденне зростання — найдовше з квітня. Ринкове піднесення підкріпили також нижчі, ніж очікувалося, обсяги експорту з Бразилії та повідомлення про заморозки у ключових регіонах вирощування — Сул-де-Мінас і Серрадо.

Брокер компанії Sucden Financial Ltd Гаррі Говард наголосив, що нещодавній стрибок цін частково пов’язаний із закриттям коротких позицій на фоні погодних ризиків. Водночас він попередив: «Ралі може втратити імпульс, адже обсяги торгів останнім часом різко скоротилися».

Згідно з оцінками Coffee Trading Academy, у сезоні 2025–2026 років загальний урожай кави в Бразилії (арабіка та робуста) становитиме близько 63,9 млн мішків по 60 кг. Це на 2,1% менше, ніж торік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідники з Південного медичного університету в Гуанчжоу, Китай, з’ясували, що вживання кави може збільшити тривалість життя.