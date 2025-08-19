ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Кава арабіка подорожчала до максимуму за два місяці: у чому причина

Заморозки в Бразилії спричинили рекордне зростання цін на каву.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кава

Кава / © Pixabay

Ф’ючерси на каву арабіка у Нью-Йорку піднялися до максимуму за останні два місяці. Причина — хвилі холоду та легкі заморозки в Бразилії, які можуть негативно вплинути на врожай у найбільшій країні-виробнику.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Аналітик McDougall Global View Майкл МакДуґалл зазначив, що на ринку зростає занепокоєння: цьогорічне виробництво кави у Бразилії може виявитися меншим від прогнозованого. «Йдеться не лише про нинішній урожай. Вплив холодів може позначитися і на сезоні 2026 року, адже вже зараз фіксується ранній стрес для квітучих дерев», — пояснив він.

Найактивніший контракт у вівторок зріс на 2,6%, продовживши п’ятиденне зростання — найдовше з квітня. Ринкове піднесення підкріпили також нижчі, ніж очікувалося, обсяги експорту з Бразилії та повідомлення про заморозки у ключових регіонах вирощування — Сул-де-Мінас і Серрадо.

Брокер компанії Sucden Financial Ltd Гаррі Говард наголосив, що нещодавній стрибок цін частково пов’язаний із закриттям коротких позицій на фоні погодних ризиків. Водночас він попередив: «Ралі може втратити імпульс, адже обсяги торгів останнім часом різко скоротилися».

Згідно з оцінками Coffee Trading Academy, у сезоні 2025–2026 років загальний урожай кави в Бразилії (арабіка та робуста) становитиме близько 63,9 млн мішків по 60 кг. Це на 2,1% менше, ніж торік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідники з Південного медичного університету в Гуанчжоу, Китай, з’ясували, що вживання кави може збільшити тривалість життя.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie