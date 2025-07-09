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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Кава б’є цінові рекорди: наскільки здорожчала та коли зниження вартості

Кавовий сектор переживає кризу: рекордне зростання цін пояснюють «ідеальним штормом» посух.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кава

Кава / © pixabay.com

Кава продовжує дорожчати. Вартість популярного сорту арабіка лише за 2024 рік зросла на 70%, а в січні-лютому 2025-го — ще на 20%. 10 лютого ціна сягнула рекордних 4,20 долара за фунт.

Про це повідомило видання The Independent.

Загалом від початку 2023 року до кінця 2024-го ціни на арабіку злетіли на 190%, а на дешевшу робусту — на 263%.

У компанії Lavazza, яка є одним з найбільших гравців на світовому ринку кави, пояснюють: ситуація — результат «ідеального шторму». Через тривалі посухи у Бразилії та В’єтнамі впали обсяги врожаю, а геополітична напруженість у світі призвела до зростання цін на транспортування та затримок з доставленням.

Попри все в компанії вважають, що найгірше вже позаду. За словами голови ради директорів Lavazza Джузеппе Лавацци, 2024 року споживачі у Британії вже відчули пік цін, коли кавові зерна в супермаркетах здорожчали на 20%.

«Ми вважаємо, що ринок досяг піку на початку цього року. Ми сподіваємося, що ціна для споживача досягла свого піку», — зазначив Джузеппе Лавацца.

Раніше ми повідомляли про напої, якими можна замінити каву. Вони допоможуть «запустити» травлення, очистити організм і зарядитися природною енергією на весь день.

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