ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
2 хв

Кава стає розкішшю: українців попередили про нове зростання цін

Є підстави спрогнозувати чергове незначне здорожчання кави в Україні, яке у травні 2026 року може скласти 1-3%.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Кавові зерна

Кавові зерна / © Pexels

Українцям прогнозують здорожчання кави. Ціни можуть зрости приблизно на 1–3% уже в травні 2026 року.

Про це розповів науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький, пише agronews.ua.

Цінова ситуація на світовому ринку кави в останні місяці є дуже мінливою. Наприкінці квітня 2026 року кава в середньому коштувала трохи дорожче, ніж у лютому, але все ж дешевше, ніж наприкінці 2025 року.

На вартість впливають різні фактори — зокрема війна в Ірані та та продовження блокування Ормузької протоки. Через це збільшуються витрати на перевезення кави, які закладаються безпосередніми виробниками та дистриб’юторами в кінцеву ціну для споживачів.

Крім того, експерти висловлюють не надто оптимістичні прогнози щодо майбутнього врожаю кави та експорту її Бразилією, яка є найбільшим виробником цього продукту в світі.

Саме тому експерти прогнозують, що кава здорожчає найближчим часом.

«Україна повністю залежить від закупівель кави з-за кордону, тому зазначені тенденції визначатимуть цінову картину на вітчизняному ринку. Слід додатково враховувати і ризики, яких зазнають спеціалізовані компанії-імпортери внаслідок триваючої збройної агресії Росії на території нашої держави», — каже експерт.

За словами Богдана Духницького, від початку року кава в Україні трохи здорожчала. Якщо у грудні 2025 року Індекс Еспресо дорівнював 41,52 грн, то у квітні 2026 року — вже 44,72 грн.

Виходячи з цього, ціни на каву можуть ще трохи зрости найближчим часом — приблизно на 1–3% у травні 2026 року.

Нагадаємо, у лютому ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії — провідному виробнику кави у світі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie