Кава стає розкішшю: українців попередили про нове зростання цін

Українцям прогнозують здорожчання кави. Ціни можуть зрости приблизно на 1–3% уже в травні 2026 року.

Про це розповів науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький, пише agronews.ua.

Цінова ситуація на світовому ринку кави в останні місяці є дуже мінливою. Наприкінці квітня 2026 року кава в середньому коштувала трохи дорожче, ніж у лютому, але все ж дешевше, ніж наприкінці 2025 року.

На вартість впливають різні фактори — зокрема війна в Ірані та та продовження блокування Ормузької протоки. Через це збільшуються витрати на перевезення кави, які закладаються безпосередніми виробниками та дистриб’юторами в кінцеву ціну для споживачів.

Крім того, експерти висловлюють не надто оптимістичні прогнози щодо майбутнього врожаю кави та експорту її Бразилією, яка є найбільшим виробником цього продукту в світі.

Саме тому експерти прогнозують, що кава здорожчає найближчим часом.

«Україна повністю залежить від закупівель кави з-за кордону, тому зазначені тенденції визначатимуть цінову картину на вітчизняному ринку. Слід додатково враховувати і ризики, яких зазнають спеціалізовані компанії-імпортери внаслідок триваючої збройної агресії Росії на території нашої держави», — каже експерт.

За словами Богдана Духницького, від початку року кава в Україні трохи здорожчала. Якщо у грудні 2025 року Індекс Еспресо дорівнював 41,52 грн, то у квітні 2026 року — вже 44,72 грн.

Виходячи з цього, ціни на каву можуть ще трохи зрости найближчим часом — приблизно на 1–3% у травні 2026 року.

Нагадаємо, у лютому ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії — провідному виробнику кави у світі.

