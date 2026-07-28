Ціни на кавуни різко впали: де в Україні продають найдешевшу ягоду

В Україні дешевшають кавуни / © Unsplash

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На українських ринках почали масово з’являтися кавуни. Саме тому ціни почали стрімко падати, тож кавун вже можна знайти дешевше, ніж 10 грн/кг. Пропозиція смугастої ягоди зростає щодня, тому змушує продавців активно скидати цінники.

Про це повідомляють оглядачі «Столичного» ринку.

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В Україні різко дешевшає кавун: які ціни

Зранку у вівторок, 28 липня, гуртові партії кавуна в столиці продавали вже по 8 грн/кг, хоча ще напередодні роздріб тримався позначки у 12 грн/кг.

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«Великий гурт — це ті, що перекупають одразу фурою. Це гуртовики, які можуть поставити багато точок у Києві та Київщині. Вони викупають одразу фуру — сьогодні ціна була 8–9 грн/кг», — пояснює оглядач.

Від 100 кг кавунів можна узяти по 10–12 грн/кг. Усе залежить від розмірів ягід та сорту.

При цьому роздрібна ціна на кавун на ринку напередодні становила 12-13 грн/кг.

Наймасштабніший майданчик продажу кавунів цьогоріч облаштували на Столичному ринку.

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У регіонах ситуація дещо відрізняється. На львівському ринку «Шувар» за смугасту ягоду зараз просять у середньому 18 гривень за кілограм.

Утім, дешевшають кавуни і тут, адже лише за вихідні цінник просів з позначки 22,5 грн/кг. Цього року у Львові стартували зі значно вищих цін, ніж 2025-го, проте й динаміка падіння виявилася швидшою.

Таку відчутну різницю у вартості між Києвом та Львовом пояснюють банальною географією та логістикою. Основні баштани країни зосереджені на півдні, тому, поки в Києві зберігається високий попит, фермерам значно вигідніше везти товар сюди.

Коли українці мають платити податок за овочі з городу

Нагадаємо, українці можуть продавати власноруч вирощену сільгосппродукцію без сплати податку, якщо дотримуються встановлених Податковим кодексом лімітів.

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Ця пільга поширюється на врожай, зібраний або перероблений безпосередньо фізособою на ділянках для садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, дачного будівництва, особистого селянського господарства або на земельних паях.

Головна умова для звільнення доходів від продажу такої рослинницької продукції від оподаткування — їхній загальний річний розмір не повинен перевищувати 12 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

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