Казахстан перевів торгівлю з Росією під контроль США, щоб уникнути санкцій

Угоди казахстанських компаній із РФ, які потенційно можуть порушувати санкційний режим, перебувають на контролі влади США та Євросоюзу.

Влада Казахстану відмовляється торгувати з Росією в обхід санкцій, незважаючи на прохання від Москви налагодити поставки та врятувати магазини від кризи порожніх полиць.

Про це повідомив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді в коментарі виданню Orda.

За його словами, угоди казахстанських компаній із РФ, які потенційно можуть порушувати санкційний режим, перебувають на контролі влади США та Євросоюзу. З ними ведуться регулярні консультації, підкреслив міністр.

“У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, зокрема щодо недопущення вторинних санкцій”, — уточнив Мухтар Тлеуберді.

Внаслідок цього Казахстану вдається уникати порушення санкційного режиму проти Росії. "Казахстан не підпадає під вторинні санкції", - повідомив Тлеуберді.

Як відомо, втративши половину імпорту в результаті санкцій і торгової блокади, Росія змогла відновити лише третину. За інформацією російського першого віце-прем'єра Андрія Білоусова, на кінець серпня постачання з-за кордону залишалося на 35% нижчим, ніж було до запровадження санкцій.

Паралельний імпорт, який раніше вважався контрабандою, вдалося запустити лише на 2-2,5 млрд доларів на місяць, а це лише 8% від сукупного довоєнного імпорту до Росії, який становив у середньому 32 млрд доларів на місяць.

Нагадаємо, Державний департамент США попередив, що Росія може зіштовхнутися із новими санкціями у разі проведення "референдуму" на окупованих територіях України.

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