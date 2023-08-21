Керівництво збиткових газових компаній нарахувало собі 44,7 млн грн премій: реакція "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" пояснили, чому скасували ці виплати.

Керівництво збиткових газових компаній з орбіти олігарха Дмитра Фірташа у травні 2023 року нарахувало собі 44,7 млн грн премій. Проте 15 серпня ці компанії перейшли до складу групи "Нафтогаз", а тому правління монополіста скасувало усі виплати.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

У серпні 2023 року АТ "Миколаївгаз", АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Хмельницькгаз", які входили в орбіту "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, перейшли до складу "Нафтогазу".

Тоді з'ясувалось, що у травні 2023 року голови та члени правління цих газових компанії нарахували собі 44,7 млн грн премій. І це попри те, що усі ці компанії були збитковими. А тому 18 серпня під час засідання правління НАК "Нафтогаз" скасувало усі ці виплати.

"Всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні — про службові зловживання екскерівників цих компаній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання палива із газотранспортної системи України.

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