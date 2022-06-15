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Керівник окупаційної "влади" Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно

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Керівник окупаційної "влади" Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно

Фото: ТСН.ua

Голова окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно.

Він заявив, що збіжжя спочатку звозять до окупованого Криму, звідки його РФ везе, щоб продавати. 

Про це Аксьонов сказав у коментарі російським пропагандистам. 

"Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", - заявив представник окупаційної "влади". 

Нагадаємо, через повномасштабну війну, спровоковану Росією, загальні збитки України в сільському господарстві вже становлять 4,3 мільярда доларів.

Також росіяни на окупованих територіях Запорізької області не припиняють грабувати фермерів. Спочатку до анексованого Криму вагонами відправляли зерно. Тепер настала черга відомої мелітопольської черешні та насіння соняшника. 

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