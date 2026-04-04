Кешбек на пальне: коли закінчиться програма

АЗС

В Україні запровадили паливний кешбек. Водії, які заправляються на АЗС, можуть повернути частину коштів. Втім, програма діятиме в обмежені терміни.

В Україні кешбек на пальне стартував 20 березня. Програма діятиме протягом усього квітня і має завершитись 1 травня.

Варто зауважити, що якщо пальне купується через застосунок АЗС, то кешбек не нараховується. Його можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю — з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.

Компенсація за пальне становить:

15% за дизельне пальне;

10% за бензин;

5% за автогаз.

Максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу. Зняти кошти з картки неможливо. Традиційно їх можна використати для безготівкових розрахунків.

Витратити кешбек можна на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність, підтримку ЗСУ;

харчові продукти;

ліки, лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі нацкешбеку і продаються в торгових точках-учасниках програми.

Від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Аби пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, що передбачає часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.

Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».