Кешбек на пальне: коли закінчиться програма
Кешбек у розмірі 5–15% нараховується за умови безготівкової оплати на АЗС.
В Україні запровадили паливний кешбек. Водії, які заправляються на АЗС, можуть повернути частину коштів. Втім, програма діятиме в обмежені терміни.
Що відомо та коли паливний кешбек закінчиться, повідомляє ТСН.ua.
В Україні кешбек на пальне стартував 20 березня. Програма діятиме протягом усього квітня і має завершитись 1 травня.
Варто зауважити, що якщо пальне купується через застосунок АЗС, то кешбек не нараховується. Його можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю — з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.
Компенсація за пальне становить:
15% за дизельне пальне;
10% за бензин;
5% за автогаз.
Максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу. Зняти кошти з картки неможливо. Традиційно їх можна використати для безготівкових розрахунків.
Витратити кешбек можна на:
комунальні та поштові послуги;
благодійність, підтримку ЗСУ;
харчові продукти;
ліки, лікарські засоби та медичні вироби;
книжки та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі нацкешбеку і продаються в торгових точках-учасниках програми.
Кешбек на пальне
Від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Аби пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, що передбачає часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.
Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».