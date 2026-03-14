Кешбек на пальне: програма передбачатиме ліміт на фіксовану суму

Оголошена урядом державна програма «кешбек на пальне» передбачатиме щомісячний ліміт у розмірі до 1000 грн на одного споживача. Тобто водії зможуть отримати за місяць лише фіксовану суму, незалежно від обсягів придбаного пального.

Про це повідомив комунікаційник Кабміну Іваний Пальчевський у коментарі під дописом у Facebook.

«За цією програмою планується обмеження 1000 грн на споживача на місяць», — зазначив він.

Так Пальчевський прокоментував допис керівника Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського.

Після такого уточнення Вишлінський звернув увагу на те, що банки зазвичай обмежують кешбек приблизно 500 грн на місяць.

«От чудовий приклад різниці між своїми грошима і чужими. Майже всі банки обмежують кешбек 500 грн на місяць. Бо це свої гроші», — написав він.

Також, за підрахунками експерта, ліміт на 1000 грн означає можливість придбання приблизно 140 літрів бензину за субсидованою ціною.

Який кешбек зможуть отримати українці

Згідно з попередніми умовами програми, громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів під час купівлі пального на автозаправних станціях.

Передбачено такі ставки кешбеку:

15% від вартості дизельного пального

10% від вартості бензину

5% від вартості автогазу

Програма працюватиме до 1 травня у межах програми «Національний кешбек». Кешбек нараховуватимуть на всіх АЗС, які приєднаються до неї.

Нагадаємо, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн стверджує, що у березні Україна буде повністю забезпечена пальним, але у квітні ситуація може бути непростою.