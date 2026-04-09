Кешбек на пальне: в уряді пояснили, що буде з виплатами у травні

Рішення про продовження виплат кешбеку за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек», після 1 травня ще не ухвалене.

Про це повідомили в Міністерстві економіки у відповіді на запит «РБК-Україна».

У міністерстві наголосили, що ця програма запроваджувалася як тимчасова відповідь на різке зростання світових цін через зовнішні фактори.

За словами урядовців, остаточне рішення про її продовження залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти, економічної доцільності та відповідно актуальності такої підтримки.

В Мінекономіки зазначили, що цифрова інфраструктура програми вже випробувана, тому держава може швидко адаптувати її параметри під будь-яку ринкову ситуацію.

У відповіді додали, що уряд свідомо уникає прямого контролю цін на АЗС, щоб не допустити розбалансування ринку та виникнення дефіциту. Саме тому для підтримки споживачів було обрано інструмент кешбеку як найбільш адресний та ефективніший за зниження акцизів, оскільки не вимиває кошти з бюджету без потреби.

У Мінекономіки повідомили, що станом на 9 квітня щодня нараховується близько 20 млн грн компенсацій.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українці активно користуються кешбеком за купівлю пального. Станом на 5 квітня цією програмою скористалося 1,3 млн покупців.

Кешбек на пальне — що відомо

Нагадаємо, від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Щоб пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, який передбачає часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.

Максимальна сума виплати — 1 000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».

ТСН.ua розповідав, як отримати кешбек на пальне, яка максимальна сума виплат та що для цього потрібно зробити.