Кешбек на пальне: власники яких авто найчастіше отримують гроші

Понад 90% користувачів кешбеку на пальне — власники популярних бюджетних авто.

Кирило Шостак
В Україні вже 2 млн громадян скористалися кешбеком на пальне з моменту запуску програми 20 березня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, понад 91% учасників — власники автомобілів масового сегмента. Найчастіше кешбек отримують власники таких моделей, як Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.

Більшість авто, що беруть участь у програмі, мають вік від 10 до 20 років, а понад 80% — двигуни об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% — за дизель, 10% — за бензин і 5% — за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому близько 70% кешбеку українці спрямовують саме на оплату комуналки.

Загалом програмою «Національний кешбек» вже користуються понад 4,5 млн українців.

Кешбек на пальне — що відомо

Нагадаємо, від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Щоб пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, який передбачає часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.

Максимальна сума виплати — 1 000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».

ТСН.ua розповідав, як отримати кешбек на пальне, яка максимальна сума виплат та що для цього потрібно зробити.

Зазначимо, що в Міністерстві економіки повідомляли, що рішення про продовження виплат кешбеку за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек», після 1 травня ще не ухвалене.

