Кешбек на пальне: власники яких авто найчастіше отримують гроші

Бензин / © Associated Press

В Україні вже 2 млн громадян скористалися кешбеком на пальне з моменту запуску програми 20 березня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, понад 91% учасників — власники автомобілів масового сегмента. Найчастіше кешбек отримують власники таких моделей, як Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.

Більшість авто, що беруть участь у програмі, мають вік від 10 до 20 років, а понад 80% — двигуни об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% — за дизель, 10% — за бензин і 5% — за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому близько 70% кешбеку українці спрямовують саме на оплату комуналки.

Загалом програмою «Національний кешбек» вже користуються понад 4,5 млн українців.

Кешбек на пальне — що відомо

Нагадаємо, від початку березня на тлі війни на Близькому Сході на українських АЗС зросли ціни на бензин і дизель. Щоб пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив в Україні програму паливного кешбеку, який передбачає часткову компенсацію витрат на паливні матеріали.

Максимальна сума виплати — 1 000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».

Зазначимо, що в Міністерстві економіки повідомляли, що рішення про продовження виплат кешбеку за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек», після 1 травня ще не ухвалене.