“Національний кешбек” по-новому: держава збільшила виплати на деякі товари – перелік

Дізнайтеся, які покупки українських товарів принесуть максимальні бонуси, як перевірити кешбек у застосунку “Дія” та що потрібно знати про нові правила.

Національний кешбек

З 1 березня 2026 року програма “Національний кешбек” отримує нові правила: єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

“Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дозволить підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують із імпортними аналогами”, – пояснили у Мінцифри.

Хто і скільки отримає

  • 15% кешбеку нараховуватиметься на українські товари у категоріях із високим рівнем імпорту (понад 35% у споживчому кошику). Сюди входять: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також деякі продукти: тверді та м’які сири, певні види макаронів та круп.

  • 5% кешбеку діятиме на українські товари з меншим рівнем імпорту (до 35%). Це, зокрема, хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, а також ліки та товари для саду.

Щоб перевірити, чи нараховується кешбек і яка саме ставка, у застосунку “Дія” передбачено сканер штрихкодів: достатньо навести камеру на товар.

Кешбек також можна отримати на:

  • комунальні послуги,

  • донати на ЗСУ,

  • поштові послуги,

  • продукти та ліки українського виробництва,

  • книги.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що кошти з картки “Національний кешбек”, оформленої через “Дію” потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Також повідомлялось, що власники приватних будинків та таунхаусів можуть отримати кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% вартості обладнання залежно від комплектації системи.

