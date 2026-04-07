Кешбек за лютий вже надходить: кому повернуть гроші за куплене і куди їх можна витратити
Гроші за лютий отримають понад 4,46 млн українців.
В Україні розпочали виплати за програмою «Національний кешбек» за лютий. Частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Зауважимо, що виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми. Кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%. Водночас від 1 березня програма працює за оновленою моделлю і передбачає два рівні:
15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп.
5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.
Кешбек на пальне
В Україні від 20 березня діє ще й кешбек на пальне. До програми долучилися майже 190 мереж АЗС, а кешбеком на пальне скористалися понад 1,3 млн українців.
Компенсація за пальне становить:
15% за дизельне пальне;
10% за бензин;
5% за автогаз.
Як витратити кошти
Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, що беруть участь у програмі. Кошти кешбеку не оподатковуються, не враховуються за умови призначення субсидій та пільг і не можуть бути зняті готівкою або переказані на іншу картку.
Отримані кошти кешбеку можна витратити на:
оплату комунальних послуг;
оплату поштових послуг;
придбання продуктів харчування українського виробництва;
придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;
купівлю книжок та іншої друкованої продукції;
благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, кошти, нараховані за програмою «Національний кешбек», треба використати до 30 червня 2026-го. Однак це не означає, що програма припинить свою роботу.
Зауважимо, від 1 березня кошти за програмою «Національний кешбек» будуть нараховувати по-новому. Так, єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15% — залежно від категорії товарів.