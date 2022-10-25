KFC остаточно йде з ринку РФ: компанія-власниця мережі розпочала продаж свого бізнесу

Американська компанія Yum! Brands, Inc., яка є власницею мережі закладів KFC, оголосила про поточний процес виходу з російського ринку.

Про це йдеться у пресрелізі Yum! Brands, Inc.

Зазначається, що американська компанія домовилася про продаж свого російського бізнесу KFC та передачу права власності на свої російські ресторани, операційну систему і права на генеральну франшизу ТОВ "Смарт-Сервіс", яким управляє один з франчайзі, що працюють за франшизою KFC в Росії – Константін Котов і Андрєй Осколков.

"Згідно з угодою, покупець відповідатиме за ребрендинг локацій та несе відповідальність за утримання співробітників компанії в Росії. Завершення угоди залежить від схвалення регуляторних та урядових органів, а також інших умов, узгоджених сторонами. Після завершення транзакції Yum! Brands припинить свою корпоративну присутність у Росії", - повідомляється у пресрелізі.

Крім того, компанія раніше оголосила, що завершила передачу права власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій.

Як пишуть російські ЗМІ, новий власник зобов'язаний поступово перейменувати російські заклади KFC у Rostic's. Однак, існує ймовірність, що не всі франчайзі захочуть працювати під цим брендом.

Нагадаємо, раніше з Росії повністю вирішив піти McDonald's. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, McDonald's спочатку заявив про "тимчасове закриття" своїх закладів в країні-агресорці. 13 березня у РФ був останній день, коли працювали ресторани мережі. Росіяни годинами стояли у чергах за їжею по всій країні. А пізніше компанія заявила, що не має наміру повертатися до РФ та розпочала продаж свого російського бізнесу.

Після того, як McDonald's пішов з російського ринку через війну в Україні, в Росії заявили, що створять свій аналог цієї мережі швидкого харчування. Однак попри потуги росіян, у них все вийшло, як завжди. Тепер мережа швидкого харчування називається в Росії "Вкусно и точка" і начебто ультимативно натякає споживачеві, що критиці нова закусочна не піддягає. Але після відкриття "нової" мережі ресторанів багато хто звернув увагу на гучний логотип. За задумом росіян, це лого має нагадувати відвідувачам мережі ресторанів картоплю та соус, але в результаті нагадало лише логотип португальської компанії Matosmix, яка спеціалізується на виробництві кормів для тварин.

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