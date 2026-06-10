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Хліб в Україні дорожчатиме: економіст пояснив, наскільки та коли
Експерт спрогнозував здорожчання хліба в Україні, а також сказав, наскільки можуть зрости ціни влітку.
В Україні впродовж літа ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6%, однак різкого стрибка вартості основних сортів продукції не очікується.
Про це в коментарі Новини.LIVE розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За його словами, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців.
«Йдеться саме про хліб масового споживання, а не про преміальну випічку, кондитерські вироби, торти чи печиво», — наголосив Пендзин.
Він зазначив, що нинішня динаміка цін залишається помірною порівняно з попередніми роками. Зокрема, 2022-го хліб в Україні за рік здорожчав на 24%, водночас зараз річне зростання цін становить близько 14–15%.
На думку експерта, в найближчі місяці виробники, найімовірніше, продовжать поступово коригувати ціни.
«У літній період темпи здорожчання можуть залишатися на рівні до 2% щомісяця», — пояснив він.
Якщо така тенденція збережеться протягом червня, липня і серпня, загальне зростання вартості хліба за літо може сягнути близько 6%.
Водночас Пендзин не прогнозує різких цінових шоків на ринку базових хлібобулочних виробів.
Нагадаємо, ціни в Україні на деякі продукти та послуги продовжують зростати. Головна причина — збільшення витрат бізнесу на комунальні послуги, заробітну плату та логістику.
Тим часом у країні за добу обвалилися ціни на популярний продукт. За даними ринку, імпортна черешня втратила понад половину вартості від початку червня.