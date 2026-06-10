Хліб в Україні дорожчатиме: економіст пояснив, наскільки та коли

Хліб / © pexels.com

Реклама

В Україні впродовж літа ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6%, однак різкого стрибка вартості основних сортів продукції не очікується.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців.

Реклама

«Йдеться саме про хліб масового споживання, а не про преміальну випічку, кондитерські вироби, торти чи печиво», — наголосив Пендзин.

Він зазначив, що нинішня динаміка цін залишається помірною порівняно з попередніми роками. Зокрема, 2022-го хліб в Україні за рік здорожчав на 24%, водночас зараз річне зростання цін становить близько 14–15%.

На думку експерта, в найближчі місяці виробники, найімовірніше, продовжать поступово коригувати ціни.

«У літній період темпи здорожчання можуть залишатися на рівні до 2% щомісяця», — пояснив він.

Реклама

Якщо така тенденція збережеться протягом червня, липня і серпня, загальне зростання вартості хліба за літо може сягнути близько 6%.

Водночас Пендзин не прогнозує різких цінових шоків на ринку базових хлібобулочних виробів.

Нагадаємо, ціни в Україні на деякі продукти та послуги продовжують зростати. Головна причина — збільшення витрат бізнесу на комунальні послуги, заробітну плату та логістику.

Тим часом у країні за добу обвалилися ціни на популярний продукт. За даними ринку, імпортна черешня втратила понад половину вартості від початку червня.

Реклама

Новини партнерів