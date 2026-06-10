ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Хліб в Україні дорожчатиме: економіст пояснив, наскільки та коли

Експерт спрогнозував здорожчання хліба в Україні, а також сказав, наскільки можуть зрости ціни влітку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Хліб в Україні дорожчатиме: економіст пояснив, наскільки та коли

Хліб / © pexels.com

В Україні впродовж літа ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6%, однак різкого стрибка вартості основних сортів продукції не очікується.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців.

«Йдеться саме про хліб масового споживання, а не про преміальну випічку, кондитерські вироби, торти чи печиво», — наголосив Пендзин.

Він зазначив, що нинішня динаміка цін залишається помірною порівняно з попередніми роками. Зокрема, 2022-го хліб в Україні за рік здорожчав на 24%, водночас зараз річне зростання цін становить близько 14–15%.

На думку експерта, в найближчі місяці виробники, найімовірніше, продовжать поступово коригувати ціни.

«У літній період темпи здорожчання можуть залишатися на рівні до 2% щомісяця», — пояснив він.

Якщо така тенденція збережеться протягом червня, липня і серпня, загальне зростання вартості хліба за літо може сягнути близько 6%.

Водночас Пендзин не прогнозує різких цінових шоків на ринку базових хлібобулочних виробів.

Нагадаємо, ціни в Україні на деякі продукти та послуги продовжують зростати. Головна причина — збільшення витрат бізнесу на комунальні послуги, заробітну плату та логістику.

Тим часом у країні за добу обвалилися ціни на популярний продукт. За даними ринку, імпортна черешня втратила понад половину вартості від початку червня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie